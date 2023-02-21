Депутат Картаполов объяснил, почему Россия не захотела "прихлопнуть дедушку Байдена" в Киеве
Депутат Картаполов: РФ дала добро на визит Байдена в Киев, потому что нам с ним ещё разговаривать
Председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов в беседе с Лайфом поделился ожиданиями от предстоящего послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, а также прокомментировал вчерашний визит Джо Байдена в Киев.
Парламентарий признался, что от послания ждёт конкретики, но полагает, что ни о каких радикальных действиях объявлено не будет. Комментируя вчерашний визит президента США в Киев, Картаполов отметил, что российская сторона обеспечила безопасное пребывание главы Белого дома в украинской столице. Также политик объяснил великодушие Москвы.
Председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов поделился ожиданиями от послания Владимира Путина парламенту и прокомментировал визит Джо Байдена в Киев. Видео © LIFE
"Ну что, дедушку надо было там прихлопнуть, что ли? Зачем? Нам с ним ещё разговаривать", — сказал глава Комитета по обороне Госдумы РФ.
Как сообщал Лайф, Байден неожиданно прибыл в Киев днём 20 февраля. Этот визит на Украину стал первым для него в должности главы Белого дома. Американский лидер обсудил с Владимиром Зеленским военную и денежную поддержку Украины, а также пообещал ввести новые антироссийские санкции. А на пресс-конференции после переговоров Байден предрёк Незалежной тяжёлые дни, недели и годы. Из украинской столицы политик отправился на поезде в Польшу. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв назвал визит Байдена в Киев частью предвыборной кампании. Парламентарий напомнил, что в Соединённых Штатах внешняя политика традиционно подчинена внутренней.
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