Депутат Картаполов объяснил, почему Россия не захотела "прихлопнуть дедушку Байдена" в Киеве

Председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов в беседе с Лайфом поделился ожиданиями от предстоящего послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, а также прокомментировал вчерашний визит Джо Байдена в Киев.

Парламентарий признался, что от послания ждёт конкретики, но полагает, что ни о каких радикальных действиях объявлено не будет. Комментируя вчерашний визит президента США в Киев, Картаполов отметил, что российская сторона обеспечила безопасное пребывание главы Белого дома в украинской столице. Также политик объяснил великодушие Москвы.

Председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов поделился ожиданиями от послания Владимира Путина парламенту и прокомментировал визит Джо Байдена в Киев. Видео © LIFE