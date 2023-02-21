Вучич увидел в послании Путина сигнал о серьёзных переменах в зоне СВО "уже через день"

В ближайшие три дня ситуация в зоне проведения специальной военной операции на Украине кардинально изменится. Такое мнение высказал сербский лидер Александр Вучич в беседе с журналистами на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

Он сделал такой вывод после заявлений российского коллеги Владимира Путина в ходе Послания Федеральному собранию. Вучич уверен, что президент РФ "продолжит вести борьбу на Украине", а эскалация конфликта осложнит положение Белграда во всех отношениях.

"Это то, что мы ожидали. И я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьёзные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада", — считает Вучич.