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Опубликовано 21 февраля 2023, 12:59
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Вучич увидел в послании Путина сигнал о серьёзных переменах в зоне СВО "уже через день"

Президент Сербии Вучич заявил о грядущих изменениях в зоне спецоперации в течение трёх дней

В ближайшие три дня ситуация в зоне проведения специальной военной операции на Украине кардинально изменится. Такое мнение высказал сербский лидер Александр Вучич в беседе с журналистами на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

Он сделал такой вывод после заявлений российского коллеги Владимира Путина в ходе Послания Федеральному собранию. Вучич уверен, что президент РФ "продолжит вести борьбу на Украине", а эскалация конфликта осложнит положение Белграда во всех отношениях.

"Это то, что мы ожидали. И я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьёзные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада", — считает Вучич.

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Сегодня президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В ходе обращения он сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. В завершение российский лидер поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнут делать США.

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ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Оксана Попова
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