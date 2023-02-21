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21 февраля, 14:46

Готовность ядерных сил США не будут повышать из-за слов Путина

Госдеп сообщил, что сейчас у США нет оснований менять готовность ядерных сил

США пока не будут усиливать готовность ядерных сил после приостановки Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщил в эфире CNN руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы будем внимательно следить за конкретными шагами, которые Россия предпримет на деле. Пока мы не видели причин менять готовность ядерных стратегических сил, но мы внимательно следим за ситуацией каждый день", сказал он.

Два сигнала, которые Путин послал США приостановкой ядерного договора

Два сигнала, которые Путин послал США приостановкой ядерного договора

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства также поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнут делать США.

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Татьяна Миссуми
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