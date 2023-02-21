Готовность ядерных сил США не будут повышать из-за слов Путина

США пока не будут усиливать готовность ядерных сил после приостановки Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщил в эфире CNN руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы будем внимательно следить за конкретными шагами, которые Россия предпримет на деле. Пока мы не видели причин менять готовность ядерных стратегических сил, но мы внимательно следим за ситуацией каждый день", — сказал он.