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21 февраля, 14:52

Член делегации Байдена выпал из самолёта после приземления в Польше

Один из членов делегации президента США Джо Байдена упал с трапа самолёта после приземления в Польше. На появившихся в Сети кадрах видно, как неизвестный скатывается вниз кубарем, после чего на помощь ему спешат люди. Информация о личности или возможных травмах пострадавшего не разглашается.

Кадры падения неизвестного члена делегации Джо Байдена с трапа самолёта. Видео © Twitter / BellaLovesUSA

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Напомним, выступление Джо Байдена в Польше состоится сегодня. В Белом доме заявили, что он "обратится с посланием к Владимиру Путину". В свою очередь в Кремле пояснили, что российский лидер не будет смотреть его речь, но наверняка ознакомится с основными тезисами.

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Twitter / BellaLovesUSA

Матвей Константинов
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