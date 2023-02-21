Член делегации Байдена выпал из самолёта после приземления в Польше
Один из членов делегации президента США Джо Байдена упал с трапа самолёта после приземления в Польше. На появившихся в Сети кадрах видно, как неизвестный скатывается вниз кубарем, после чего на помощь ему спешат люди. Информация о личности или возможных травмах пострадавшего не разглашается.
Кадры падения неизвестного члена делегации Джо Байдена с трапа самолёта. Видео © Twitter / BellaLovesUSA
Напомним, выступление Джо Байдена в Польше состоится сегодня. В Белом доме заявили, что он "обратится с посланием к Владимиру Путину". В свою очередь в Кремле пояснили, что российский лидер не будет смотреть его речь, но наверняка ознакомится с основными тезисами.
Twitter / BellaLovesUSA