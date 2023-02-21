Член делегации Байдена выпал из самолёта после приземления в Польше

Один из членов делегации президента США Джо Байдена упал с трапа самолёта после приземления в Польше. На появившихся в Сети кадрах видно, как неизвестный скатывается вниз кубарем, после чего на помощь ему спешат люди. Информация о личности или возможных травмах пострадавшего не разглашается.