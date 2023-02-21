"Лимитированную" партию соли для ВСУ продают по 1000 рублей за пачку

Верховная рада Украины объявила, что последняя партия соли из города Соледар будет продаваться по 1000 рублей за пачку (500 гривен).

Речь идет об особой партии "Артёмсоли", которая была выпущена для украинских военных. Нардепы также опубликовали фото одной такой пачки из "лимитированной коллекции". Упаковка оформлена в классическом советском стиле, но на пакете написано "Мощь каменная украинская".