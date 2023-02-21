"Лимитированную" партию соли для ВСУ продают по 1000 рублей за пачку
Последнюю на Украине партию "Артёмсоли" из Соледара продадут по 1000 рублей за пачку
"Артёмсоль". Обложка © t.me / verkhovnaradaukrainy
Верховная рада Украины объявила, что последняя партия соли из города Соледар будет продаваться по 1000 рублей за пачку (500 гривен).
Речь идет об особой партии "Артёмсоли", которая была выпущена для украинских военных. Нардепы также опубликовали фото одной такой пачки из "лимитированной коллекции". Упаковка оформлена в классическом советском стиле, но на пакете написано "Мощь каменная украинская".
"Стоимость пачки — 500 гривен, 465 гривен с каждой передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. — Прим. Лайфа)", — уточняет пресс-служба Рады в "Телеграме".
Напомним, 25 января представитель ВСУ Череватов признал переход Соледара под контроль России. По его словам, украинские военные ушли с тех территорий "после месяцев трудных боёв". Сам город в Донецкой Народной Республике был освобождён силами ВС РФ 12 января.