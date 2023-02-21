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Опубликовано 21 февраля 2023, 20:37
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Минобороны РФ опровергло заявления о блокировании поставок боеприпасов штурмотрядам

Появившиеся заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющим боевые задачи по освобождению города Артёмовска в ДНР, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Так, только за период двух дней — с 18 по 20 февраля — добровольцам штурмовых отрядов было поставлено 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10 171 боеприпас для крупнокалиберной ствольной артиллерии и миномётов; 980 боеприпасов для танков", — указали в пресс-службе ведомства.

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В Минобороны уточнили, что все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений "выполняются в кратчайшие сроки, так было и так будет". По данным МО РФ, полное обеспечение всех заявок на боеприпасы для штурмподразделений, поданных на февраль, произойдёт в ближайшие дни. А поставки боеприпасов всей номенклатуры с заявкой на март начнутся с 25 февраля.

В Минобороны подчеркнули, что добровольцы, как и военнослужащие штурмовых подразделений группировки, мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса. А вот попытки внести раскол между подразделениями российской группировки "контрпродуктивны и играют только на пользу врагу", указали в военном ведомстве.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска не намерены удерживать город Артёмовск (украинское название Бахмут) любой ценой. Они будут оставаться там, "пока это будет разумно".

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ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын
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