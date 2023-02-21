Минобороны РФ опровергло заявления о блокировании поставок боеприпасов штурмотрядам

Появившиеся заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющим боевые задачи по освобождению города Артёмовска в ДНР, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Так, только за период двух дней — с 18-го по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставлено 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и миномётов; 980 боеприпасов для танков", — указали в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений "выполняются в кратчайшие сроки, так было и так будет". По данным МО РФ, в ближайшие дни для штурмовых подразделений будут полностью обеспечены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль.

"С 25 февраля уже начнутся поставки боеприпасов всей номенклатуры в соответствии с поданной заявкой на март. Всего же за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок. Это наш приоритет", — уточнили в министерстве.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что добровольцы, как и военнослужащие штурмовых подразделений группировки, мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса. При этом попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки "контрпродуктивны и играют только на пользу врагу", заявили в военном ведомстве.