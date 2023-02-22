Россиянам назвали самые полезные виды красной рыбы

Самой полезной красной рыбой является та, что была выловлена в природной среде. Об этом рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

"Существует 12 видов красной рыбы дикого происхождения с Дальнего Востока, от симы до кеты –- нерка, горбуша и прочие лососевые. Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь", — отметил Савельев в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, в состав красной рыбы входит множество ценных для организма веществ, например, белок, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины A и D, фосфор, кальций. Дальневосточную рыбу обязательно стоит включать в рацион. Также Савельев добавил, что дикая рыба выгодно отличается по качеству от выращенной в искусственных условиях, а ещё она "в разы" дешевле искусственно выращенной.