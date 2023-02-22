Перечислены обычные факторы, провоцирующие мигрень

Существует несколько вполне обычных причин, которые могут спровоцировать мигрень. О них рассказала доктор медицинских наук, врач-невролог клинико-диагностического центра "К-9" Наталья Шиндряева.

Медик обратила внимание на то, что мигрени встречаются у женщин в три раза чаще, чем у мужчин, что вызвано гормональными изменениями в течение менструального цикла. Однако головную боль могут спровоцировать и другие факторы вне зависимости от пола пациента.

"Мигрень обычно "запускают" следующие факторы: стресс и недосып, изменения погоды, сильные запахи, пропущенные приёмы пищи, громкие или неожиданные звуки, а также яркий или мигающий свет", — отметила Шиндряева в беседе с "Газетой.ru".

По словам невролога, у людей, страдающих мигренями, повышен риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и судорог. При этом специалист подчеркнула, что лечение всегда должен назначать врач, так как домашние методы не всегда эффективны.