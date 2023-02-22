Суд закрыл уголовное дело против Тесака по просьбе его родственников

Мытищинский городской суд Подмосковья по просьбе родственников прекратил уголовное преследование националиста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации издания, ходатайство подал отец Марцинкевича. Он согласился с формулировкой о прекращении уголовного преследования в связи со смертью сына. Ранее родственники Тесака категорически отказывались от такого варианта, который неоднократно предлагало следствие.

Представляющий интересы семьи Марцинкевича адвокат Алексей Михальчик объяснил решение родственников националиста тем, что они "утратили интерес к процессу". По словам юриста, это произошло после того, как суд в конце прошлого года отклонил ходатайство семьи Тесака о том, чтобы дело рассматривалось посмертно с участием присяжных. Михальчик добавил, что родственники в первую очередь хотели выяснить в суде обстоятельства гибели Марцинкевича, "но при проведении процесса одним судьёй это полностью исключалось".