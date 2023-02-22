В Германии призвали Запад пойти на компромисс с Россией

Западу следовало бы пойти на компромисс с Россией, поскольку президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию не исключил мирных переговоров по Украине. Так считает немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.

"Это было военной речью. Но он [Путин] не исключил переговоров. На украинской стороне на данный момент действует декрет, запрещающий переговоры. Западу не стоит перенимать эту позицию", — отметила она в интервью телеканалу ZDF.

Вагенкнехт напомнила, что в истории украинского кризиса были примеры успешного ведения переговоров, например, зерновая сделка и обмен пленными. По её мнению, в основе нынешнего конфликта стоял преимущественно не вопрос территорий, а проблема расширения НАТО, количества военных баз и развёртывания их на Украине.

"Русские всегда критиковали, что Украина становится военным форпостом США. И в этом пункте стоит быть готовым к компромиссам", — подчеркнула политик.