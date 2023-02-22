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22 февраля, 19:26

В Германии призвали Запад пойти на компромисс с Россией

Немецкий политик Вагенкнехт: Западу следует пойти на компромисс с Россией

Западу следовало бы пойти на компромисс с Россией, поскольку президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию не исключил мирных переговоров по Украине. Так считает немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.

"Это было военной речью. Но он [Путин] не исключил переговоров. На украинской стороне на данный момент действует декрет, запрещающий переговоры. Западу не стоит перенимать эту позицию", — отметила она в интервью телеканалу ZDF.

Немецкий политик Вагенкнехт призвала Запад сделать первый шаг к миру с Россией

Немецкий политик Вагенкнехт призвала Запад сделать первый шаг к миру с Россией

Вагенкнехт напомнила, что в истории украинского кризиса были примеры успешного ведения переговоров, например, зерновая сделка и обмен пленными. По её мнению, в основе нынешнего конфликта стоял преимущественно не вопрос территорий, а проблема расширения НАТО, количества военных баз и развёртывания их на Украине.

"Русские всегда критиковали, что Украина становится военным форпостом США. И в этом пункте стоит быть готовым к компромиссам", — подчеркнула политик.

Ван И высоко оценил готовность России разрешить конфликт на Украине мирным путём

Ван И высоко оценил готовность России разрешить конфликт на Украине мирным путём

Ранее Путин заявил, что Россия делала всё возможное для урегулирования украинского кризиса мирными средствами. Однако за спиной РФ всё это время готовился "совсем другой сценарий", заметил глава государства.

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bundestag.de

Иван Косицын
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