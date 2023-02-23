США предупредили Киев, что их поддержка не будет бесконечной

Соединённые Штаты не располагают неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Украины, о чём Вашингтон предупредил Киев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.

По словам собеседника издания, в Вашингтоне надеются скорее завершить военный конфликт.

"Все понимают, что это должно однажды закончиться. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", — подчеркнул источник.

Кроме того, среди американского общества и в политических кругах наблюдается снижение уровня поддержки Украины. Так, опрос Reuters/Ipsos, проводившийся в феврале среди более чем четырёх тысяч американцев, показал падение уровня поддержки предоставления военной помощи Киеву до 58 процентов по сравнению с 73 процентами в апреле прошлого года.