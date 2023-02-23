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22 февраля, 23:25

США предупредили Киев, что их поддержка не будет бесконечной

Reuters: США предупредили власти Украины об ограниченных ресурсах для поддержки

Соединённые Штаты не располагают неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Украины, о чём Вашингтон предупредил Киев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.

По словам собеседника издания, в Вашингтоне надеются скорее завершить военный конфликт.

"Все понимают, что это должно однажды закончиться. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", — подчеркнул источник.

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Кроме того, среди американского общества и в политических кругах наблюдается снижение уровня поддержки Украины. Так, опрос Reuters/Ipsos, проводившийся в феврале среди более чем четырёх тысяч американцев, показал падение уровня поддержки предоставления военной помощи Киеву до 58 процентов по сравнению с 73 процентами в апреле прошлого года.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и другие страны Запада фактически уже являются сторонами конфликта на Украине. Он отметил, что западные страны преследуют цель добиться поражения РФ.

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Twitter / U.S. Army

Иван Косицын
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