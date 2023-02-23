Клуб НХЛ "Оттава" обменял российского защитника Никиту Зайцева в "Чикаго"
Российский хоккеист Никита Зайцев стал игроком "Чикаго Блэкхокс". Как сообщает пресс-служба НХЛ, защитник сменил клуб в результате обмена из "Оттавы Сенаторз".
"Мы рады предоставить Никите новый старт. Он большой профессионал, который показал себя хорошим товарищем по команде и скрытым лидером за время пребывания в клубе", — сказал генменеджер "Оттавы" Пьер Дорион.
Функционер поблагодарил россиянина за время в клубе и пожелал игроку и его семье всего наилучшего в его новой главе.
В нынешнем сезоне Зайцев принял участие в 28 матчах в составе "Сенаторз", в которых отдал пять голевых передач.
А 9 февраля "Сент-Луис" обменял нападающего Владимира Тарасенко в "Нью-Йорк Рейнджерс". Россиянин отличился в игре за новую команду в первом же матче, поразив ворота "Сиэтла". Примечательно, что передачу ему отдал Артемий Панарин.