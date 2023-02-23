Острую пищу исключили из списка вредных продуктов для желудка
Гастроэнтеролог Якушев опроверг вред острых продуктов для желудка
Считается, что острая пища вредит ЖКТ и даже может провоцировать возникновение язв и гастрита, однако это не так. Острые специи не опасны, рассказал гастроэнтеролог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Андрей Якушев. По его словам, такая пища не может навредить, так как в желудке в норме содержится соляная кислота.
"Соляная кислота — очень сильная, так что никакая острая пища и прочие специи, в том числе лимонный сок, по диапазону изменений pH близко не стоят рядом с соляной кислотой. Таким образом, закислить среду желудка внешними факторами представляется трудновыполнимой задачей", — рассказал медик в беседе с изданием "Газета.ru".
Врач добавил, что острая пища, как правило, содержит капсаицин — вещество, которое взаимодействует с нервными окончаниями, с рецепторами. Поэтому за счёт рефлекторного действия возникает ощущение горечи, стимулируется прилив крови к органу. Именно поэтому острое может вызывать дискомфорт в желудке и спазмы. А вот гастритами и язвами острая еда грозить не может.
По словам эксперта, специи сами по себе также не опасны. Риск заключается лишь в аллергических реакциях при злоупотреблении ими, а также при пробе новых приправ из далёких стран.
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