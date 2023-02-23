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23 февраля, 14:54

Американский Минторг снизил оценку роста ВВП страны

Минторг США снизил оценку роста ВВП в четвёртом квартале с 2,9% до 2,7%

В четвёртом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,7%. Об этом свидетельствует вторая оценка Министерства торговли Соединённых Штатов. Предварительная оценка составляла 2,9%.

Как указано в пресс-релизе бюро экономического анализа американского Минторга, реальные темпы роста потребительских расходов в стране в четвёртом квартале по второй оценке составили 1,4%. Первая оценка предполагала рост на 2,1%. При этом в третьем квартале было 2,3%.

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Freepik / jcomp

Никита Никонов
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