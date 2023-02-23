Американский Минторг снизил оценку роста ВВП страны
Минторг США снизил оценку роста ВВП в четвёртом квартале с 2,9% до 2,7%
В четвёртом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,7%. Об этом свидетельствует вторая оценка Министерства торговли Соединённых Штатов. Предварительная оценка составляла 2,9%.
Как указано в пресс-релизе бюро экономического анализа американского Минторга, реальные темпы роста потребительских расходов в стране в четвёртом квартале по второй оценке составили 1,4%. Первая оценка предполагала рост на 2,1%. При этом в третьем квартале было 2,3%.
Ранее в феврале президент России Владимир Путин заявил, что показатели ВВП России за 2022 год будут лучше предварительных расчётов. В январе глава государства отмечал, что ВВП страны в прошлом году снизился лишь на 2,5%, хотя некоторые эксперты предрекали 20%.