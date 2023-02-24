С Байконура запущен корабль "Союз МС-23" в беспилотном режиме

"Выведение корабля на заданную орбиту и отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно!" , — сообщили в Роскосмосе.

Стыковка с российским сегментом МКС планируется на утро 26 февраля. То есть сближение с МКС пройдет по двухсуточной схеме. "Союзу МС-23" доставит на станцию почти 430 килограммов грузов, в том числе средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, воду, продукты питания и так далее. Затем на этом корабле космонавты Прокопьев, Петелин и астронавт Рубио вернутся на Землю.