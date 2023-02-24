С Байконура запущен корабль "Союз МС-23" в беспилотном режиме
С космодрома Байконур запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-23". Он отправлен в беспилотном режиме. Вывод на орбиту прошёл успешно.
"Выведение корабля на заданную орбиту и отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно!", — сообщили в Роскосмосе.
Стыковка с российским сегментом МКС планируется на утро 26 февраля. То есть сближение с МКС пройдет по двухсуточной схеме. "Союзу МС-23" доставит на станцию почти 430 килограммов грузов, в том числе средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, воду, продукты питания и так далее. Затем на этом корабле космонавты Прокопьев, Петелин и астронавт Рубио вернутся на Землю.
Ранее Лайф сообщал, что "Роскосмос" запланировал развёртывание Российской орбитальной станции на 2027 год. Уже известна предварительная стоимость создания станции.
"Роскосмос"