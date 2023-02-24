Эксперт объяснил, зачем ракетное подразделение в Белоруссии отработает применение техники

Минобороны Белоруссии направило в "назначенный район" одно из ракетных подразделений для отработки применения техники в связи с тем, что ситуация на границе со стороны Польши и Украины обостряется. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Они строят укрепления вдоль белорусской и, соответственно, российской границы, устанавливают уже ежи, такая идёт инженерная, сапёрная паранойя с той стороны. Не секрет, что у нас там проходят совместные манёвры. <…> Право Белоруссии — перемещать подразделения куда угодно", — рассказал он.

Дандыкин отметил, что ранее РФ передала Белоруссии ракетные комплексы, в том числе "Искандеры", и системы ПВО. У республики имеются и свои дальние реактивные системы залпового огня "Полонез", стреляющие на расстояние до 300 км. Также белорусские полигоны используются ВС РФ.

"Позиция должна не одна быть, их должно быть несколько. Вообще, надо держать ухо востро с такими соседями, вот и так только могу всё это объяснить", — добавил эксперт.

По его словам, основное внимание приковано к границе с Приднестровьем, ведь туда стягиваются ВСУ, которые могут устроить провокацию. При этом Дандыкин уверен, что подобные действия возможны на любом участке.