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24 февраля, 10:53

На Украине задержали чиновников, которые помогали соотечественникам сбегать в Европу

<p>Двое из задержанных чиновников. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/DBRgovua/3197" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГБР Украины</a></p>

Двое из задержанных чиновников. Обложка © Telegram / ГБР Украины

На Украине задержали сотрудника правоохранительных органов и группу чиновников, которые за деньги помогали соотечественникам в возрасте от 18 до 60 лет сбегать из страны, чтобы не попасть под мобилизацию. Об этом сообщается в телеграм-канале государственного бюро расследований (ГБР) Незалежной.

"Сотрудники ГБР разоблачили преступную схему переправки людей через границу, которую организовали чиновники Ивано-Франковской райадминистрации, Богородчанской больницы и сотрудник правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, задержанные занимались перевозкой военнообязанных мужчин в Европу вне пунктов пропуска. Тем, у кого есть дети, изготавливались липовые справки об инвалидности, чтобы отец имел право вывезти своё чадо на "лечение" за границу. Подобного рода услуги стоили порядка пяти-шести тысяч долларов. Задержанным уже предъявили обвинения, им грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, на Украине сейчас по-прежнему действует военный режим (в последний раз украинский лидер Владимир Зеленский продлил его до 19 мая 2023 года), из-за чего военнообязанным мужчинам выезжать за границу запрещено.

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Ранее Лайф сообщал, что группа украинцев пыталась уплыть в Румынию на надувном матрасе, однако замысел беглецов пресекли пограничники. Что ожидает задержанных, пока не известно. Вероятнее всего, они либо будут привлечены к уголовной ответственности, либо их мобилизуют.

Наталья Исакова
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