Расследовательскому проекту "Трибунал", который занимается раскрытием преступлений ВСУ и украинских националистов, исполнился год. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта.

Видео в честь годовщины проекта "Трибунал". Видео © "Трибунал"

"Проект появился сразу после начала СВО. С тех пор были раскрыты данные о множестве зверств украинских нацистов, опубликованы эксклюзивные интервью военнопленных. Всё это воплотилось в две тысячи постов в телеграм-канале и в десятки эксклюзивных материалов, которые можно найти на сайте проекта", — рассказали создатели "Трибунала".

Телеграм-канал "Трибунал" вошёл в топ-90 рейтинга TGStat по цитируемости в категории "Политика". На него подписалось более 77 тысяч человек, их количество продолжает расти. Публикации "Трибунала" процитировали многие СМИ и журналисты, в том числе Владимир Соловьёв, Евгений Поддубный, Александр Коц, военный эксперт Борис Рожин.

Одними из самых резонансных материалов проекта стали признания боевика из полка "Азов"* с позывным "Ведьмак", который устроил расстрел мирных жителей Мариуполя, а также рассказ боевика с позывным "Флит", который пытал мариупольцев, отрезая им части тела.