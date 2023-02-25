Лукашенко считает, что Украина не будет вступать в военные действия в Приднестровье

Украина не будет ввязываться в военные действия в Приднестровье, где Запад намерен спровоцировать противостояние. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. В беседе с журналистами белорусский лидер заявил, что не верит в выгодность такого шага для Киева.

"Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией, в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть её в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", — сказал он.