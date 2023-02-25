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25 февраля, 16:51

Япония выделит Молдавии кредит в размере 100 миллионов долларов на социальные нужды

Токио предоставит Кишинёву кредит в размере 100 миллионов долларов на социальные нужды. Об этом в Telegram заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску.

"Я благодарю наших друзей из Японии за объявленное сегодня решение о предоставлении кредита Молдавии через Японское агентство международного сотрудничества в размере 100 миллионов долларов. Эти средства направлены на укрепление государства и решение проблем, с которыми мы сталкиваемся", — написал он.

Попеску добавил, что средства пойдут на реализацию проектов в медицине, сельском хозяйстве, образовании. Деньги также направлены на охрану окружающей среды и гендерное равенство. Министр уточнил, что Япония пообещала предоставить Молдавии помощь в рамках недавнего саммита лидеров государств G7 ("Большой семёрки").

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Ранее Лайф рассказывал, что жители Кишинёва вышли на антиправительственный митинг. Демонстранты выступили против роста цен и тарифов на электроэнергию. Молдаване считают, что действующая власть виновата в сложной ситуации в стране.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов
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