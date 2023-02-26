"Цирк в разгаре": На видео со встречи с Байденом замечен "двойник" Зеленского

Польское издание Fakt показало видеосюжет о визите президента США Байдена в Киев, а пользователи Сети, увидев эти кадры, заметили там "двойника" лидера Украины Владимира Зеленского. Этот мужчина появился в кадре, когда два президента шли по лестнице. По ней не стал подниматься некто, действительно похожий издалека на Зеленского.

"Почему нам показывают двух Зеленских?", "За двумя президентами стоит двойник Зеленского", — стали шутить комментаторы.

"Двойник" Зеленского в сюжете польского СМИ. Кадр из видео © YouTube / Fakt

Одним пользователям сразу стало интересно выяснить, какой из "двух Зеленских" больше похож на настоящего, другие засомневались, а настоящий ли там Байден. Третьи вынесли вердикт об этих "одинаковых людях": "два наркомана".

"Цирк в полном разгаре", — резюмировали зрители ролика.