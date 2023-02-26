Корабль "Союз МС-23" пристыковался к МКС
К Международной космический станции пристыковался корабль "Союз МС-23", на котором вернутся на Землю космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт Фрэнк Рубио.
"Сегодня в 03:58 мск беспилотный корабль "Союз МС-23" в автоматическом режиме причалил к модулю "Поиск" Международной космической станции", — говорится в сообщении "Роскосмоса".
Там уточнили, что, если считать с 1967 года, это была 190-я стыковка, выполненная кораблями семейства "Союз". Если считать стыковки разных "Союзов" с Международной космической станцией, то эта стала 88-й.
Ранее Лайф сообщал, что "Роскосмос" запланировал развёртывание Российской орбитальной станции на 2027 год. Уже известна предварительная стоимость создания станции.
"Роскосмос"