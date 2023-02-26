"Нам нет равных": Путин раскрыл главное условие побед России
Путин: Единство народа — это главнейшее условие всех наших достижений и побед
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин убеждён в том, что главнейшим условием достижений и побед России являются сплочённость и единство её народа.
"Единство нашего народа. И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочён, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед", — объяснил Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1".
Ранее Путин в Послании Федеральному собранию назвал главной целью элит Запада покончить с РФ раз и навсегда. Однако он подчеркнул, что желающие нанести России стратегическое поражение не отдают себе отчёта в том, что нашу страну невозможно победить на поле боя.