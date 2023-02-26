"Нам нет равных": Путин раскрыл главное условие побед России

"Единство нашего народа. И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочён, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед", — объяснил Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1".