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26 февраля, 12:11

Литва начала разворачивать фуры на границе с Польшей

На границе Литвы с Польшей начали проверять документы и разворачивать большегрузы из стран, не входящих в Шенгенское пространство. Об этом сообщает администрация транспортной безопасности балтийской республики.

"Должностные лица проверяют наличие у водителей машин, зарегистрированных в третьих странах, разрешения на проезд через Литву. При отсутствии необходимых документов они следовать через Литву не смогут", — отмечается в сообщении.

Контроль в приграничной зоне был введён в ночь на воскресенье. То, как долго он продлится, зависит от развития ситуации, уточнили в администрации. Пока проверкой документов занимаются сотрудники транспортной безопасности, таможни, полиции и пограничного ведомства. Таким способом Литва пытается уменьшить нагрузку на своих КПП на границе с Белоруссией. Там скопилось множество грузовиков, многие из которых стоят в очереди уже почти трое суток.

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Как писал Лайф, ранее Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску через границу. При этом о том, что послужило причиной для принятия такого решения, Вильнюс не уточнил. Также сообщалось, что Белоруссия ограничит въезд для польских грузовиков и тягачей.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ARTUR RESZKO

Николь Вербер
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