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26 февраля, 19:16

На акции с требованием закрыть авиабазу Рамштайн насчитали около 2,5 тысячи немцев

В акции протеста возле немецкой авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц приняли участие около двух с половиной тысяч жителей ФРГ. Собравшиеся требовали закрыть военный объект.

На базе Рамштайн в Германии прошёл митинг против НАТО и военной помощи Украине. Видео © Twitter / @SonjaEnde

Активисты пришли на демонстрацию с флагами России и Германии. Также люди принесли плакаты с требованием закрыть базу НАТО и лозунгом Ami go home ("Американец, отправляйся домой". — Прим. Лайфа). Эта фраза стала главным девизом протеста.

Участники акции также требуют скорейшего проведения мирных переговоров по Украине. Некоторые немцы принесли на встречу флаги Донецкой Народной Республики. В местной полиции уточнили, что в целом митинг прошёл мирно.

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Не отстают от тенденции и жители Франции. В воскресенье протестующие осадили заводы по производству установок Caesar и требовали остановить поставки оружия ВСУ. Помимо SOS Donbass в Европе акции подобного характера организует движение Stop Killing Donbass, объединяющее 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию.

Обложка ©

Twitter / @SonjaEnde

Ирина Фальке
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