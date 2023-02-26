На акции с требованием закрыть авиабазу Рамштайн насчитали около 2,5 тысячи немцев
В акции протеста возле немецкой авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц приняли участие около двух с половиной тысяч жителей ФРГ. Собравшиеся требовали закрыть военный объект.
На базе Рамштайн в Германии прошёл митинг против НАТО и военной помощи Украине. Видео © Twitter / @SonjaEnde
Активисты пришли на демонстрацию с флагами России и Германии. Также люди принесли плакаты с требованием закрыть базу НАТО и лозунгом Ami go home ("Американец, отправляйся домой". — Прим. Лайфа). Эта фраза стала главным девизом протеста.
Участники акции также требуют скорейшего проведения мирных переговоров по Украине. Некоторые немцы принесли на встречу флаги Донецкой Народной Республики. В местной полиции уточнили, что в целом митинг прошёл мирно.
Не отстают от тенденции и жители Франции. В воскресенье протестующие осадили заводы по производству установок Caesar и требовали остановить поставки оружия ВСУ. Помимо SOS Donbass в Европе акции подобного характера организует движение Stop Killing Donbass, объединяющее 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию.
Twitter / @SonjaEnde