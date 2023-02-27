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27 февраля, 00:59

Участок трассы "Нева" в Новгородской области открыли после массового ДТП

Новгородский участок скоростной трассы Москва – Санкт-Петербург М11 "Нева" возобновил работу в штатном режиме спустя 12 часов после массового ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Грузовики, стоявшие примерно в четырёхкилометровой пробке, стали пропускать в сторону Москвы около 22:30. После полуночи трасса возобновила работу в штатном режиме.

Ситуация на трассе М11 к вечеру после массового ДТП. Видео © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

Количество машин – участников смертельного ДТП под Новгородом превысило 40

Количество машин – участников смертельного ДТП под Новгородом превысило 40

Напомним, крупное ДТП с участием нескольких десятков автомобилей произошло на 504-м километре автодороги М11 "Нева" в Новгородской области по направлению из Санкт-Петербурга в сторону Москвы. Трассу пришлось временно перекрыть. По предварительной причине, массовая авария произошла из-за разбушевавшейся в регионе непогоды. Ранее сообщалось о 12 пострадавших, одном погибшем и 32 повреждённых авто.

Обложка ©

Кадр видео VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

Юлия Коновалова
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