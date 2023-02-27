Трое россиян стали участниками крупного обмена между "Сан-Хосе" и "Нью-Джерси"

Защитник Никита Охотюк стал игроком "Сан-Хосе Шаркс" в результате обмена с "Нью-Джерси Дэвилз". Россиянин поучаствовал в крупной сделке двух клубов НХЛ.

Главным её активом выступил форвард Тимо Майер, перешедший в "Нью-Джерси". Также клуб пополнился 22-летним россиянином Тимуром Ибрагимовым, защитниками Скоттом Харрингтоном и Сантери Хатакку, вратарём Закари Эмондом и выбором в пятом раунде драфта 2024 года.

"Сан-Хосе" помимо Охотюка приобрёл права на защитника Шакира Мухамадулина, сейчас выступающего за "Салават Юлаев", а также нападающих Фабиана Зеттерлунда и Андреаса Юнссона. Кроме того, "акулы" получили условный выбор в первом раунде драфта 2023 года и пики во втором и седьмом раундах драфта-2024.