Обращавшаяся к Меркель жительница омской деревни сожгла чучело Байдена и Зеленского

Среди необычных масленичных чучел особо выделяется сделанное жительницей омской деревни Верхний Карбуш депутатом Троицкого сельского поселения Ириной Дроздовой: она сожгла на праздник пугало в виде президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. В беседе с "Газетой.ру" женщина объяснила свой поступок желанием "избавиться от зла" и переживаниями за Родину.

Момент сожжения чучела Джо Байдена и Владимира Зеленского. Видео © "Газета.ру"

"Мы с друзьями и родственниками собрались и решили свою лепту внести в то, что у нас Байден и США творят что хотят... По поверью, положено сжигать не просто пугало, а всё зло и всё плохое, что есть в вашей жизни. У нас там на заднем плане стоит фигура девушки, она держит флаг Победы. На этом фоне мы решили избавиться от этого зла. Потому что мы переживаем за нашу Родину, за Россию. И мы не хотим, чтобы эти люди несли зло для нашей Родины. Вот мы от этого зла и избавились", — объяснила она.

Народный избранник отметила, что в её деревне на спецоперацию мобилизовали четыре человека. Сейчас они защищают Россию "от таких посланцев, как Байден, потому что от них всё зло идёт".

Примечательно, что Верхний Карбуш мелькает в новостях не впервые. В 2021 году его жители обращались к Ангеле Меркель, которая тогда занимала пост канцлера ФРГ, с просьбой починить сельскую дорогу. Дроздова призвала сограждан не обижаться на тот случай, так как своей акцией селяне хотели достучаться до властей.

"Мы обращались к Меркель по той причине, что наша деревня изначально немецкая, её основали немцы. Но мы понимали, что Меркель нам не будет дорогу делать и денег не даст, все это прекрасно понимали. Мы хотели, чтобы нас Кремль услышал через Меркель, мы на неё и не рассчитывали", — добавила женщина.