Обвинившая Мэнсона в насилии модель призналась, что оклеветала его под давлением
Певец Мэрилин Мэнсон и модель Эшли Морган Смитлайн. Обложка © Getty Images / Corbis / Kurt Krieger, © YouTube / People
Модель Эшли Морган Смитлайн, обвинившая известного рокера Мэрилина Мэнсона в изнасиловании, призналась во лжи. На днях она подала заявление в суд, в котором рассказала о мотивах своего поступка.
Модель обвинила музыканта в насилии в 2021 году и стала на тот момент 15-й женщиной, которая выступила с подобными заявлениями в адрес рокера. Тогда она рассказывала ужасающие подробности их отношений. Так, она утверждала, что в течение двух лет их общения Мэнсон резал её тело и пил её кровь, а после заставлял пить свою. Также, по словам модели, певец запирал её в "комнате плохих девочек".
Теперь женщина изменила позицию и сообщила, что оклеветала 54-летнего певца, а давление на неё оказала актриса Эван Рэйчел Вуд, ранее состоявшая в отношениях с Мэнсоном.
"Я поддалась давлению со стороны Эван Рэйчел Вуд и её соратников, чтобы они выдвинули против [Мэнсона] обвинения в изнасиловании и нападении, которые не соответствовали действительности", — сказано в заявлении Смитлайн, которое есть в распоряжении журнала People.
Однако представитель Эван Рэйчел Вуд отверг все обвинения и сообщил, что давления на модель никто не оказывал. Напротив, Эшли первая связалась с Эван Рэйчел и рассказала ей об изнасиловании и тогда актриса поддержала её. Как считает собеседник журнала, преследования и угрозы заставили модель изменить показания.
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