Супермаркет "Перекрёсток" в Петербурге "признал" Крым территорией Украины

В одном из магазинов "Перёкрёсток" на Искровском проспекте в Санкт-Петербурге Крым признали частью Украины. Фотографии прилавка, на котором крымские вина приписали соседнему государству, появились в SHOT. Геополитическую несправедливость во время шопинга заметил один из подписчиков телеграм-канала. Он уже обратился в службу поддержки с жалобой на "антироссийскую позицию" супермаркета.