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27 февраля, 13:30

Супермаркет "Перекрёсток" в Петербурге "признал" Крым территорией Украины

<p>Крымские вина "приписали" Украине в одном из "Перекрёстков" Петербурга. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT </a></p>

Крымские вина "приписали" Украине в одном из "Перекрёстков" Петербурга. Фото © SHOT

В одном из магазинов "Перёкрёсток" на Искровском проспекте в Санкт-Петербурге Крым признали частью Украины. Фотографии прилавка, на котором крымские вина приписали соседнему государству, появились в SHOT. Геополитическую несправедливость во время шопинга заметил один из подписчиков телеграм-канала. Он уже обратился в службу поддержки с жалобой на "антироссийскую позицию" супермаркета.

По данным покупателей, сейчас табличку уже убрали.

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Песков назвал невозможным возвращение Крыма в состав Украины

Напомним, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос претензий Украины на Крым может быть поднят в будущем. А в самом Крыму после слов Джейка Салливана призвали пересмотреть статус Аляски.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Украина
  • Санкт-Петербург
  • Крым, Республика

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