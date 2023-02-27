Супермаркет "Перекрёсток" в Петербурге "признал" Крым территорией Украины
Крымские вина "приписали" Украине в одном из "Перекрёстков" Петербурга. Фото © SHOT
В одном из магазинов "Перёкрёсток" на Искровском проспекте в Санкт-Петербурге Крым признали частью Украины. Фотографии прилавка, на котором крымские вина приписали соседнему государству, появились в SHOT. Геополитическую несправедливость во время шопинга заметил один из подписчиков телеграм-канала. Он уже обратился в службу поддержки с жалобой на "антироссийскую позицию" супермаркета.
По данным покупателей, сейчас табличку уже убрали.
Напомним, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос претензий Украины на Крым может быть поднят в будущем. А в самом Крыму после слов Джейка Салливана призвали пересмотреть статус Аляски.