В Госдуме предупредили Казахстан после закрытия торгпредства: Кто душит связи с РФ, проигрывает
Депутат Толмачёв назвал формальными причины, по которым Казахстан закрыл торгпредство в РФ
Депутат Госдумы Александр Толмачёв назвал формальными причины, по которым Казахстан закрыл торгпредство в России. Парламентарий увидел в этом шаге попытку "отчитаться перед Западом" о сокращении сотрудничества с Москвой.
"К сожалению, на мой взгляд, названные казахстанской стороной причины закрытия их торгпредства — формальные. Якобы торгпредства не нужны, и так всё работает. Странно: с другими странами тоже всё работает, но мы не слышали, чтобы закрывались их торгпредства", — указал в беседе с Лайфом депутат, в избирательный округ которого входит город Байконур.
По словам Толмачёва, эта ситуация больше похожа на "желание неких сил, которые действуют внутри соседней страны, отчитаться перед Западом" о сокращении сотрудничества с Россией. В связи с этим парламентарий задал этим силам вопрос: точно ли они хотят Казахстану добра, процветания и успеха.
"Похоже, что наоборот. Те, кто душит свои связи с Россией, проигрывают — этот факт многократно подтверждён не только историей, но и свежими новостными сводками", — напомнил политик.
Напомним, 1 февраля Минторг Казахстана вынес на обсуждение проект о ликвидации торгпредства в России. В ведомстве объяснили планы закрыть учреждение оптимизацией работы госорганов. А 27 февраля стало известно, что Казахстан всё же ликвидировал торговое представительство в РФ.
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