Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 16:37
7169

В Госдуме предупредили Казахстан после закрытия торгпредства: Кто душит связи с РФ, проигрывает

Депутат Толмачёв назвал формальными причины, по которым Казахстан закрыл торгпредство в РФ

Депутат Госдумы Александр Толмачёв назвал формальными причины, по которым Казахстан закрыл торгпредство в России. Парламентарий увидел в этом шаге попытку "отчитаться перед Западом" о сокращении сотрудничества с Москвой.

"К сожалению, на мой взгляд, названные казахстанской стороной причины закрытия их торгпредства — формальные. Якобы торгпредства не нужны, и так всё работает. Странно: с другими странами тоже всё работает, но мы не слышали, чтобы закрывались их торгпредства", — указал в беседе с Лайфом депутат, в избирательный округ которого входит город Байконур.

По словам Толмачёва, эта ситуация больше похожа на "желание неких сил, которые действуют внутри соседней страны, отчитаться перед Западом" о сокращении сотрудничества с Россией. В связи с этим парламентарий задал этим силам вопрос: точно ли они хотят Казахстану добра, процветания и успеха.

"Похоже, что наоборот. Те, кто душит свои связи с Россией, проигрывают — этот факт многократно подтверждён не только историей, но и свежими новостными сводками", — напомнил политик.

Зачем Казахстану в Евросоюз и закрытое торгпредство в России
Зачем Казахстану в Евросоюз и закрытое торгпредство в России

Напомним, 1 февраля Минторг Казахстана вынес на обсуждение проект о ликвидации торгпредства в России. В ведомстве объяснили планы закрыть учреждение оптимизацией работы госорганов. А 27 февраля стало известно, что Казахстан всё же ликвидировал торговое представительство в РФ.

BannerImage

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Госдума
  • Казахстан
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar