В Госдуме предупредили Казахстан после закрытия торгпредства: Кто душит связи с РФ, проигрывает

Депутат Госдумы Александр Толмачёв назвал формальными причины, по которым Казахстан закрыл торгпредство в России. Парламентарий увидел в этом шаге попытку "отчитаться перед Западом" о сокращении сотрудничества с Москвой.

"К сожалению, на мой взгляд, названные казахстанской стороной причины закрытия их торгпредства — формальные. Якобы торгпредства не нужны, и так всё работает. Странно: с другими странами тоже всё работает, но мы не слышали, чтобы закрывались их торгпредства", — указал в беседе с Лайфом депутат, в избирательный округ которого входит город Байконур.

По словам Толмачёва, эта ситуация больше похожа на "желание неких сил, которые действуют внутри соседней страны, отчитаться перед Западом" о сокращении сотрудничества с Россией. В связи с этим парламентарий задал этим силам вопрос: точно ли они хотят Казахстану добра, процветания и успеха.