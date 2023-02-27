У берегов Крыма произошло землетрясение

Жители Южного берега Крыма, в частности Алупки, Алушты и Ялты, сообщают о подземном толчке слабой магнитуды. Разрушений и жертв, по предварительным данным, нет, однако землетрясение всё-таки ощущалось на прибрежных территориях.

"Ждём официальную информацию сейсмологов. По предварительной информации, сила толчка меньше трёх баллов. Эпицентр между Ялтой и Алуштой", — сообщает советник главы Крыма Олег Крючков в своём телеграм-канале.