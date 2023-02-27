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27 февраля, 14:02

У берегов Крыма произошло землетрясение

Жители Южного берега Крыма ощутили землетрясение слабой магнитуды

Жители Южного берега Крыма, в частности Алупки, Алушты и Ялты, сообщают о подземном толчке слабой магнитуды. Разрушений и жертв, по предварительным данным, нет, однако землетрясение всё-таки ощущалось на прибрежных территориях.

"Ждём официальную информацию сейсмологов. По предварительной информации, сила толчка меньше трёх баллов. Эпицентр между Ялтой и Алуштой", — сообщает советник главы Крыма Олег Крючков в своём телеграм-канале.

По данным Алуштинской сейсмической станции, землетрясение было зафиксировано в акватории Чёрного моря на удалении 25 км от прибрежной зоны и на глубине 15 км. Его магнитуда в эпицентре достигала трёх баллов.

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Напомним, что на днях в Тихом океане у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0. А тем временем в Турции количество погибших в результате серии разрушительных землетрясений превысило отметку в 44 тысячи.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина
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