В Туле трое взрослых и двое детей попали в больницу после отравления шаурмой

В Туле пять человек, в том числе двое подростков, госпитализированы после отравления шаурмой. У них диагностирована острая кишечная инфекция, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Все пять случаев связаны с употреблением шаурмы в организации общественного питания <...>, в состав которой входили мясо птицы, овощи, соус на основе сырого яйца. Клиника у заболевших идентична (слабость, тошнота, многократные рвота и стул, боли в животе), все госпитализированы", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в кафе выявлены "грубейшие нарушения санитарного законодательства". Так, во всех пробах пищевой продукции (шаурма, овощи, мясо на гриле) обнаружен золотистый стафилококк (St.aureus). Этот же микроорганизм нашли и у пострадавших. Роспотребнадзор намерен добиваться приостановки деятельности заведения через суд.

Как уточняют эксперты, наличие стафилококка в пищевых продуктах говорит о том, что персонал не соблюдает правила личной гигиены, нарушает технологический процесс приготовления продукции и не проводит дезинфекцию. Золотистый стафилококк является возбудителем многих заболеваний и инфекций. Размножаясь, он выделяет токсин, который при попадании в желудочно-кишечный тракт вызывает тяжёлую токсикоинфекцию.