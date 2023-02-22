В Орске продавцу суррогата дали 5 лет тюрьмы из-за гибели 36 человек от отравления
Почти к пяти годам колонии общего режима приговорён один из фигурантов громкого дела по отравлению людей суррогатным алкоголем, из-за которого в 2021 году скончалось 36 оренбуржцев. Дело рассматривалось в Советском районном суде Орска Оренбургской области. Речь идёт о продавце смертельного суррогата Ширване Б, передаёт ЕАН.
Следствие установило, что мужчина закупил разбавленный технический спирт и продавал его на оптовой базе. В его составе был метанол, от отравления которым и погибли люди. Ещё на этапе расследования он заключил сделку со следствием и заявил о готовности принять любое наказание. Также он раскрыл факты, которые помогли привлечь к делу других фигурантов.
Суд назначил наказание продавцу в виде четырёх лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 2,1 миллиона рублей.
Напомним, волна смертельных отравлений в Оренбуржье началась 7 октября 2021 года. По последним данным, жертвами суррогата стали 36 человек. По делу задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного напитка.
ТАСС / Следственный комитет РФ