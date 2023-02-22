В Орске продавцу суррогата дали 5 лет тюрьмы из-за гибели 36 человек от отравления

Почти к пяти годам колонии общего режима приговорён один из фигурантов громкого дела по отравлению людей суррогатным алкоголем, из-за которого в 2021 году скончалось 36 оренбуржцев. Дело рассматривалось в Советском районном суде Орска Оренбургской области. Речь идёт о продавце смертельного суррогата Ширване Б, передаёт ЕАН .

Следствие установило, что мужчина закупил разбавленный технический спирт и продавал его на оптовой базе. В его составе был метанол, от отравления которым и погибли люди. Ещё на этапе расследования он заключил сделку со следствием и заявил о готовности принять любое наказание. Также он раскрыл факты, которые помогли привлечь к делу других фигурантов.