Дипломы бакалавров приравнивают к документам о полном высшем образовании

Дипломы российских бакалавров приравнивают к документам о полном высшем образовании, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Эти дипломы [бакалавра] приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Причём мера касается и тех документов, что были получены до нововведения, подчеркнул Фурсенко. Он напомнил, что в СССР все выпускники вузов считались дипломированными специалистами.