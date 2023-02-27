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27 февраля, 16:17

Дипломы бакалавров приравнивают к документам о полном высшем образовании

Фурсенко: Дипломы бакалавров приравнивают к дипломам о высшем образовании

Дипломы российских бакалавров приравнивают к документам о полном высшем образовании, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Эти дипломы [бакалавра] приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Причём мера касается и тех документов, что были получены до нововведения, подчеркнул Фурсенко. Он напомнил, что в СССР все выпускники вузов считались дипломированными специалистами.

Что изменится в образовании после послания президента и почему это важно

Что изменится в образовании после послания президента и почему это важно

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной подготовке специалистов высшего образования со сроком обучения от четырёх до шести лет. По словам первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, при отказе от прошлой системы необходимо вернуться к лучшим традициям.

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ТАСС / Александр Рюмин

Матвей Константинов
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