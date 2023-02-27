Дипломы бакалавров приравнивают к документам о полном высшем образовании
Фурсенко: Дипломы бакалавров приравнивают к дипломам о высшем образовании
Дипломы российских бакалавров приравнивают к документам о полном высшем образовании, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"Эти дипломы [бакалавра] приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Причём мера касается и тех документов, что были получены до нововведения, подчеркнул Фурсенко. Он напомнил, что в СССР все выпускники вузов считались дипломированными специалистами.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной подготовке специалистов высшего образования со сроком обучения от четырёх до шести лет. По словам первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, при отказе от прошлой системы необходимо вернуться к лучшим традициям.
ТАСС / Александр Рюмин