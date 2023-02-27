Четверо парней арестованы после массовой драки с членами ЧВК "Рёдан" в петербургском ТЦ
Четверо участников массовой драки в петербургском ТРЦ "Галерея" арестованы на 5 суток
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к административному аресту четырёх участников массовой драки между участниками ЧВК "Рёдан" и их оппонентами в ТРЦ "Галерея", ещё один получил штраф в 500 рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Стычка произошла днём 26 февраля. Все пятеро парней разжигали драку — они размахивали руками, ругались матом и вели себя агрессивно, а на замечания не реагировали, тем самым нарушили общественный порядок.
"Суд назначил наказание: Игнатьеву, Алексееву, Жеребцову и Фокину — административный арест сроком на 5 суток каждому, Ловыгину — штраф 500 рублей", — сказано в сообщении.
В Санкт-Петербурге полиция прибыла в "Галерею" из-за массовой драки. Видео © VK / "Это чисто Питер"
Как ранее сообщал Лайф, охранники ТЦ "Галерея" позвонили в полицию и сообщили, что примерно 70 подростков в балаклавах пришли и начали вести себя агрессивно. Правоохранители задержали 110 человек в возрасте от 15 до 17 лет. После массовой драки в отдел полиции было доставлено ещё 47 парней.
VK / "Это чисто Питер"