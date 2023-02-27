Четверо парней арестованы после массовой драки с членами ЧВК "Рёдан" в петербургском ТЦ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к административному аресту четырёх участников массовой драки между участниками ЧВК "Рёдан" и их оппонентами в ТРЦ "Галерея", ещё один получил штраф в 500 рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Стычка произошла днём 26 февраля. Все пятеро парней разжигали драку — они размахивали руками, ругались матом и вели себя агрессивно, а на замечания не реагировали, тем самым нарушили общественный порядок.

"Суд назначил наказание: Игнатьеву, Алексееву, Жеребцову и Фокину — административный арест сроком на 5 суток каждому, Ловыгину — штраф 500 рублей", — сказано в сообщении.

В Санкт-Петербурге полиция прибыла в "Галерею" из-за массовой драки. Видео © VK / "Это чисто Питер"