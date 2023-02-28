Учёные выяснили, кто из мужчин имеет почти на 50% больше сперматозоидов

Учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана в Бостоне, Массачусетской больницы общего профиля и Кливлендского медицинского центра при Институте урологии оценили влияние физической активности на количество сперматозоидов. Специалисты получили довольно впечатляющие результаты, которые опубликованы в журнале Human Reproduction.

В исследовании приняли участие 1500 семейных пар, в том числе 377 мужчин (средний возраст 36 лет, 87% — европеоиды), которые обращались к врачам с проблемой бесплодия. Специалисты изучили их анализы и образ жизни и определили, что у мужчин, работа которых предполагает физический труд, концентрация сперматозоидов оказалась на 46% больше. Также у них был выше уровень тестостерона и эстрадиола. По мнению авторов, первый может превращаться во второй для поддержания гормонального баланса.

"У мужчин, которые часто поднимали или перемещали тяжёлые предметы на работе, на 46% выше оказалась концентрация сперматозоидов, а на 44% — общее количество сперматозоидов по сравнению с участниками, не поднимавшими и не перемещавшими тяжёлые предметы на работе. Аналогичные результаты мы получили для мужчин, работающих в сменном режиме или по вечерам, по сравнению с теми, кто работает в дневные смены, а также для мужчин, занимающихся тяжёлым физическим трудом, по сравнению с теми, кто работает с лёгкими нагрузками", — подчеркнули авторы исследования.

К слову, в конце прошлого года учёные провели другое исследование, выяснив, что за последние 40 лет количество сперматозоидов у мужчин сократилось на 62% — с 101 млн на мл до 49 млн на мл.