Психолог объяснила, почему многие россияне не получают удовольствия от секса

Одна из главных причин, по которой россияне не получают удовольствие от секса, — накопленные обиды. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог Галина Руснак.

"Когда человек злится, он угнетён или подавлен, то открыто проявлять свои эмоции во время близости не может. Даже движения людей, погружённых в обиду, чаще всего скованны, потому что они жалеют себя и сосредоточены на этом чувстве. Сочетать его с приятными яркими эмоциями крайне сложно", — подчеркнула Руснак.

По словам эксперта, обида часто живёт в семьях, потому что только 30% людей умеют выплёскивать свои эмоции сразу же и вскоре забывать о них, не накапливая месяцами, а то и годами. Таким образом, не стоит спешить относить вспыльчивость партнёра к недостаткам. Такие люди, отмечает психолог, избавляются от негатива моментально и он не мешает им в постели.

"Советую не соглашаться на половой акт с партнёром, если вы недавно злились, тем более плакали и не успели отпустить ситуацию. Лучше подождать, высказаться и, когда чувство жалости к себе окончательно улетучится, вернуться к интиму. Важно помнить, что ваши эмоции на первом месте. Чувство долга, ответственность, обязательства перед второй половиной в этом вопросе только вредят", — заключила собеседница Лайфа.