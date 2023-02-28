Психолог объяснила, почему многие россияне не получают удовольствия от секса
Психолог Руснак назвала обиды одной из главных причин сексуальной неудовлетворённости
Одна из главных причин, по которой россияне не получают удовольствие от секса, — накопленные обиды. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог Галина Руснак.
"Когда человек злится, он угнетён или подавлен, то открыто проявлять свои эмоции во время близости не может. Даже движения людей, погружённых в обиду, чаще всего скованны, потому что они жалеют себя и сосредоточены на этом чувстве. Сочетать его с приятными яркими эмоциями крайне сложно", — подчеркнула Руснак.
По словам эксперта, обида часто живёт в семьях, потому что только 30% людей умеют выплёскивать свои эмоции сразу же и вскоре забывать о них, не накапливая месяцами, а то и годами. Таким образом, не стоит спешить относить вспыльчивость партнёра к недостаткам. Такие люди, отмечает психолог, избавляются от негатива моментально и он не мешает им в постели.
"Советую не соглашаться на половой акт с партнёром, если вы недавно злились, тем более плакали и не успели отпустить ситуацию. Лучше подождать, высказаться и, когда чувство жалости к себе окончательно улетучится, вернуться к интиму. Важно помнить, что ваши эмоции на первом месте. Чувство долга, ответственность, обязательства перед второй половиной в этом вопросе только вредят", — заключила собеседница Лайфа.
Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли ответ на вопрос, кто чаще думает о сексе — мужчины или женщины. Чтобы сделать это, специалисты исследовали более 210 научных работ на тему сексуального влечения, где были подробно представлены данные более чем 600 тысяч человек, которые раскрыли детали интимной жизни.
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