"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 09:44

Власти подтвердили, что небо над Петербургом открыто, ограничения на полёты сняты

Небо над Санкт-Петербургом, закрытое утром из-за неопознанного объекта, открыто, все временные ограничения на полёты в аэропорту Пулково сняты. Об этом сообщают в правительстве города.

"Небо над Петербургом открыто, все временные ограничения сняты", — говорится в сообщении.

МЧС назвало ложными ТВ- и радиосообщения о "воздушной тревоге" в регионах РФ

МЧС назвало ложными ТВ- и радиосообщения о "воздушной тревоге" в регионах РФ

Напомним, ранее пользователи сервиса Flightradar заметили, что над Петербургом закрыто воздушное пространство — на подлётах к городу не было ни одного гражданского воздушного судна. По данным СМИ, аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Был введён план "Ковёр". Позже власти подтвердили, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолёты.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров