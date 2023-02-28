Власти подтвердили, что небо над Петербургом открыто, ограничения на полёты сняты

Небо над Санкт-Петербургом, закрытое утром из-за неопознанного объекта, открыто, все временные ограничения на полёты в аэропорту Пулково сняты. Об этом сообщают в правительстве города.

Напомним, ранее пользователи сервиса Flightradar заметили, что над Петербургом закрыто воздушное пространство — на подлётах к городу не было ни одного гражданского воздушного судна. По данным СМИ, аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Был введён план "Ковёр". Позже власти подтвердили, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолёты.