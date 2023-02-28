Минобороны назвало причину закрытия воздушного пространства над Петербургом
Минобороны: Силы ПВО в западной зоне провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами
Минобороны сообщило, что дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.
"Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО", — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал Лайф, утром во вторник, 28 февраля, пользователи сервиса Flightradar заметили, что над Санкт-Петербургом закрыто воздушное пространство — на подлётах к Северной столице не было ни одного гражданского самолёта. СМИ писали, что аэропорт Пулково якобы закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Был введён план "Ковёр". Через пару часов власти города сообщили о снятии ограничений на полёты.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ