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28 февраля, 10:10

Минобороны назвало причину закрытия воздушного пространства над Петербургом

Минобороны: Силы ПВО в западной зоне провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами

Минобороны сообщило, что дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

"Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО", — говорится в сообщении ведомства.

У Путина есть вся информация по закрытию неба над Петербургом, сообщили в Кремле

У Путина есть вся информация по закрытию неба над Петербургом, сообщили в Кремле

Как сообщал Лайф, утром во вторник, 28 февраля, пользователи сервиса Flightradar заметили, что над Санкт-Петербургом закрыто воздушное пространство — на подлётах к Северной столице не было ни одного гражданского самолёта. СМИ писали, что аэропорт Пулково якобы закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Был введён план "Ковёр". Через пару часов власти города сообщили о снятии ограничений на полёты.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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