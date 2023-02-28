Минобороны назвало причину закрытия воздушного пространства над Петербургом

"Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО", — говорится в сообщении ведомства.

У Путина есть вся информация по закрытию неба над Петербургом, сообщили в Кремле

Как сообщал Лайф, утром во вторник, 28 февраля, пользователи сервиса Flightradar заметили, что над Санкт-Петербургом закрыто воздушное пространство — на подлётах к Северной столице не было ни одного гражданского самолёта. СМИ писали, что аэропорт Пулково якобы закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Был введён план "Ковёр". Через пару часов власти города сообщили о снятии ограничений на полёты.