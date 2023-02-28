У Путина есть вся информация по закрытию неба над Петербургом, сообщили в Кремле

Глава государства Владимир Путин обладает всей необходимой информацией относительно закрытия воздушного пространства в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У президента — полная информация на этот счёт. <…> Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных", — сказал Песков.