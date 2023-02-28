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28 февраля, 09:55

У Путина есть вся информация по закрытию неба над Петербургом, сообщили в Кремле

Песков: У Путина полная информация о закрытии воздушного пространства над Петербургом

Глава государства Владимир Путин обладает всей необходимой информацией относительно закрытия воздушного пространства в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У президента полная информация на этот счёт. <…> Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных", — сказал Песков.

Напомним, пользователи сервиса Flightradar заметили, что над Петербургом закрыто воздушное пространство. По данным СМИ, аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Был введён план "Ковёр". Позже власти подтвердили, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолёты, однако, по последней информации, все ограничения на полёты сняты.

Авиакомпания "Россия" скорректировала несколько рейсов в и из Петербурга после закрытия неба

Авиакомпания "Россия" скорректировала несколько рейсов в и из Петербурга после закрытия неба

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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