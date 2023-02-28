В Минобороны Украины допустили мобилизацию ещё большего числа людей
Советник министра обороны Украины Сак не исключил мобилизации ещё большего числа людей
Киевские власти при необходимости могут мобилизовать ещё большее количество людей, чтобы пополнить ряды украинской армии. Такое заявление сделал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью для агентства Bloomberg.
"У нас есть достаточные резервы. <...> И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем ещё людей", — сказал он, говоря о количестве военнослужащих в рядах ВСУ, в том числе пехотинцев.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Причём тексты документов не были опубликованы. Закон был принят 7 февраля. Таким образом, на Украине ещё на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию.
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