В Минобороны Украины допустили мобилизацию ещё большего числа людей

Киевские власти при необходимости могут мобилизовать ещё большее количество людей, чтобы пополнить ряды украинской армии. Такое заявление сделал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью для агентства Bloomberg.

"У нас есть достаточные резервы. <...> И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем ещё людей", — сказал он, говоря о количестве военнослужащих в рядах ВСУ, в том числе пехотинцев.