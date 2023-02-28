Почти в половине образцов мужского термобелья выявили нарушения
"Роскачество" выявило нарушения в 40% образцов мужского термобелья
В 40% образцов мужского термобелья в России выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе в способности ткани поглощать влагу. Об этом свидетельствует исследование "Роскачества".
"Согласно результатам испытаний, у 40% мужского термобелья (футболка + кальсоны), которое исследовало "Роскачество", выявлены нарушения обязательных требований законодательства, включая несоответствия по гигроскопичности, то есть способности ткани поглощать влагу", — рассказали в организации.
По данным "Роскачества", у многих товаров, сертифицированных как бельевые изделия, гигроскопичность оказалась меньше 1%, что, между прочим, является нарушением законодательства. Для получения сертификата требуется как минимум 6%. Однако в самом сертификате об этом не пишется, а указывается только в протоколах испытаний термобелья, предоставляемых в орган сертификации.
"В итоге получается, что сертификаты в открытом доступе есть, а протоколов испытаний нет. Поэтому непонятно, что именно указано в протоколах. Если гигроскопичность заявлена достоверно (менее 1%), то возникает вопрос: каким образом получен сертификат", — заявили в "Роскачестве", добавив, что проблема слишком массовая, чтобы допускать вероятность случайных ошибок лабораторий.
Эксперты поясняют, что носить термобельё, нарушающее требования по гигроскопичности, неопасно, но только если учитывать его свойства, то есть носить в холодную погоду как влаговыводящее, при этом обязательно сверху надевать одежду второго слоя, который будет впитывать отведённую влагу.
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