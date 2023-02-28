Лайф публикует новое видео ночного налёта ударных дронов на нефтебазу в Туапсе и мощного взрыва

Телеграм-канал SHOT опубликовал снятый с другого ракурса ролик с места атаки двух ударных беспилотников на нефтебазу "Роснефти" в Туапсе, которое произошло сегодня ночью. Видео сделано со стороны эстакады.

Атака дрона на нефтебазу "Роснефти" под Краснодаром. Видео © t.me / SHOT

Судя по кадрам, житель Краснодарского края заснял именно первый удар, потому что сигнализации автомобилей ещё не слышно. Они среагировали спустя несколько секунд после мощного взрыва, за которым последовал ещё один удар второго беспилотника.