В Госдуме заявили об агонии у Зеленского из-за спешки с членством Украины в ЕС
Депутат Водолацкий назвал агонией призыв Зеленского к ЕС поторопиться с членством Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency
Требованием начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз президент Владимир Зеленский лишь хочет показать своим гражданам, что они на пороге великих перемен. Так прокомментировал слова украинского лидера первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Самое главное для Зеленского — сделать заявление, показать гражданам, что они на пороге перемен, но это не порог — это пропасть. Это можно назвать агонией", — сказал он в беседе с RT.
Парламентарий уверен, что вступления страны в НАТО или ЕС "при нынешнем руководстве Украины не будет" и зря Зеленский сотрясает воздух.
Напомним, в феврале 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Украина получила статус страны-кандидата. В МИД Германии предупредили украинцев о долгом и нелёгком пути в Евросоюз. Однако сегодня Зеленский потребовал от Европы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в текущем году.