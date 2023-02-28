В Госдуме заявили об агонии у Зеленского из-за спешки с членством Украины в ЕС

Требованием начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз президент Владимир Зеленский лишь хочет показать своим гражданам, что они на пороге великих перемен. Так прокомментировал слова украинского лидера первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Самое главное для Зеленского — сделать заявление, показать гражданам, что они на пороге перемен, но это не порог — это пропасть. Это можно назвать агонией", — сказал он в беседе с RT.