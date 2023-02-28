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28 февраля, 12:52

В Госдуме заявили об агонии у Зеленского из-за спешки с членством Украины в ЕС

Депутат Водолацкий назвал агонией призыв Зеленского к ЕС поторопиться с членством Украины

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency

Требованием начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз президент Владимир Зеленский лишь хочет показать своим гражданам, что они на пороге великих перемен. Так прокомментировал слова украинского лидера первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Самое главное для Зеленского — сделать заявление, показать гражданам, что они на пороге перемен, но это не порог — это пропасть. Это можно назвать агонией", — сказал он в беседе с RT.

Парламентарий уверен, что вступления страны в НАТО или ЕС "при нынешнем руководстве Украины не будет" и зря Зеленский сотрясает воздух.

Офис Зеленского предрёк исчезновение Украины

Офис Зеленского предрёк исчезновение Украины

Напомним, в феврале 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Украина получила статус страны-кандидата. В МИД Германии предупредили украинцев о долгом и нелёгком пути в Евросоюз. Однако сегодня Зеленский потребовал от Европы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в текущем году.

Татьяна Миссуми
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