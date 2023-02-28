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28 февраля, 14:27

Романцев назвал качество Дзюбы и Глушакова, из-за которого без раздумий взял бы их в свою команду

Олег Романцев заявил, что без раздумий взял бы Дзюбу и Глушакова в свою команду

Знаменитый российский тренер Олег Романцев высказался о будущем нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы и полузащитника "Пари Нижний Новгород" Дениса Глушакова. В интервью "Спорт-Экспрессу" специалист отметил одно важное качество игроков, благодаря которому взял бы их в свою команду без раздумий.

Отвечая на вопрос, не осложнит ли тяжёлое турнирное положение клубов адаптацию Дзюбы и Глушакова, экс-наставник "Спартака" выразил мнение, что всё будет наоборот.

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"Напротив, думаю, что ситуация, в которой оказались новые клубы, только добавит им куража, сделает их ещё злее и азартнее. Артём с Денисом привыкли решать серьёзные задачи. Это уже в крови. И что бы о них ни говорили, они — бойцы! Такие не привыкли выступать в командах, которые Андрей Петрович Старостин называл серыми мышками в крупе за то, что они просто участвуют в чемпионате, а не бьются за поставленную цель", — отметил Романцев.

По словам бывшего тренера красно-белых, Дзюбе и Глушакову неинтересно просто участвовать. А вот сыграть через не могу и добиться своего — для них самое оно, считает Романцев.

"И я бы, не раздумывая, взял Артёма с Денисом в свою команду только потому, что они не умеют проигрывать! Вот почему я верю, что и "Нижний", и "Локомотив" решат свои задачи", — заключил восьмикратный чемпион России и чемпион СССР.

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После 17 туров "Локомотив" занимает в турнирной таблице 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. "Пари Нижний Новгород" расположился на спасительной 12-й строчке.

Как сообщал Лайф, накануне "Спартак" победил "Локомотив" в ответном матче 1/4 финала "Пути РПЛ" Кубка России и вышел в полуфинал. Железнодорожники продолжат борьбу в "Пути регионов".

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев, VK / fcnn_ru

Никита Никонов
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