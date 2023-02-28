Хинштейн — о штрафе для "Википедии": Терпеть клевету не будет ни одно государство

Неоднократный отказ издателя "Википедии" удалять недостоверные сведения лишь подчёркивает, насколько определённому кругу лиц важно, чтобы клевета присутствовала на страницах данного ресурса. На этот факт в беседе с Лайфом обратил внимание депутат Госдумы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий назвал закономерным решение суда оштрафовать владельца русскоязычной "Википедии" на два миллиона рублей за фейки о российских военных частях и отметил, что реакция российской стороны на отсутствие объективности и замалчивание неудобных фактов абсолютно оправданна: терпеть клевету в свой адрес не будет ни одно государство.

"Это не первый штраф "Википедии", и, учитывая их количество, может показаться, что мера неэффективна. Это не так. Да, есть и другие санкции за неудаление противоправного контента, но мы всегда придерживались принципа поступательных действий. В этих вопросах государство не рубит сплеча и идёт по нарастающей, давая возможность принять верное решение", — пояснил собеседник Лайфа.

По мнению Хинштейна, издателю "Википедии" стоит крепко задуматься о том, в каком виде он хочет продолжать деятельность на территории России, потому что, "помимо штрафов, есть и другие методы понуждения".

"За последний год мировой бигтех показал своё истинное лицо: при декларировании принципов равенства и демократии его действия говорят о другом. Блокировки российских аккаунтов, односторонняя картина и фейки — так свободу видят мировые IT-компании, что больше похоже на безнаказанность и анархию", — добавил депутат.