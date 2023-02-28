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28 февраля, 16:14

Офис Зеленского отверг предложение о прекращении огня

Глава офиса Зеленского Ермак отверг предложение Китая о прекращении огня

Украина против предложений Китая о прекращении огня, заявил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на просьбу прокомментировать мирный план Пекина из 12 пунктов.

"Почему мы так скептически настроены, не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня... Мы не доверяем такому сигналу", сказал Ермак телеканалу Newsmax.

Глава офиса Зеленского назвал хорошим сигналом китайскую позицию по украинскому конфликту, поскольку считает это сигналом к готовности "быть вовлечённым в эту процедуру". Он подчеркнул, что Зеленский хотел бы встретиться и пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином.

Иран поддержал план Китая по урегулированию украинского конфликта

Иран поддержал план Китая по урегулированию украинского конфликта

Напомним, 24 февраля Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а Киеву предлагается пойти на прямые переговоры с Москвой и прекратить боевые действия. В Европе эти идеи раскритиковали. Зеленский назвал план Китая простыми размышлениями.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Татьяна Миссуми
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