Офис Зеленского отверг предложение о прекращении огня

Украина против предложений Китая о прекращении огня, заявил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на просьбу прокомментировать мирный план Пекина из 12 пунктов.

"Почему мы так скептически настроены, не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня... Мы не доверяем такому сигналу", — сказал Ермак телеканалу Newsmax.

Глава офиса Зеленского назвал хорошим сигналом китайскую позицию по украинскому конфликту, поскольку считает это сигналом к готовности "быть вовлечённым в эту процедуру". Он подчеркнул, что Зеленский хотел бы встретиться и пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином.