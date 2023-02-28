Офис Зеленского отверг предложение о прекращении огня
Глава офиса Зеленского Ермак отверг предложение Китая о прекращении огня
Украина против предложений Китая о прекращении огня, заявил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на просьбу прокомментировать мирный план Пекина из 12 пунктов.
"Почему мы так скептически настроены, не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня... Мы не доверяем такому сигналу", — сказал Ермак телеканалу Newsmax.
Глава офиса Зеленского назвал хорошим сигналом китайскую позицию по украинскому конфликту, поскольку считает это сигналом к готовности "быть вовлечённым в эту процедуру". Он подчеркнул, что Зеленский хотел бы встретиться и пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином.
Напомним, 24 февраля Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а Киеву предлагается пойти на прямые переговоры с Москвой и прекратить боевые действия. В Европе эти идеи раскритиковали. Зеленский назвал план Китая простыми размышлениями.
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