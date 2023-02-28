"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 16:22

Устав и 20 договоров Совета Европы перестали действовать в России

Путин подписал закон о прекращении действия Устава и 20 договоров Совета Европы в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы и ещё 20 договоров международной организации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего денонсирован 21 документ. Среди прочих протоколов значатся Европейские конвенции о пресечении терроризма и о защите прав человека, а также Европейская хартия местного самоуправления и Европейская социальная хартия.

Россиянам разъяснили, в каком случае они могут обращаться в ЕСПЧ

Россиянам разъяснили, в каком случае они могут обращаться в ЕСПЧ

Напомним, что 16 февраля Госдума приняла закон о выходе России из 21 международного договора Совета Европы, в том числе из Устава СЕ, 22-го числа его одобрили в Совфеде. Политолог Асафов отметил, что прекращение действия договоров было неотвратимо.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Совет Европы
  • Путин
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров