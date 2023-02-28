Устав и 20 договоров Совета Европы перестали действовать в России
Путин подписал закон о прекращении действия Устава и 20 договоров Совета Европы в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы и ещё 20 договоров международной организации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Всего денонсирован 21 документ. Среди прочих протоколов значатся Европейские конвенции о пресечении терроризма и о защите прав человека, а также Европейская хартия местного самоуправления и Европейская социальная хартия.
Напомним, что 16 февраля Госдума приняла закон о выходе России из 21 международного договора Совета Европы, в том числе из Устава СЕ, 22-го числа его одобрили в Совфеде. Политолог Асафов отметил, что прекращение действия договоров было неотвратимо.
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