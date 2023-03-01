Турецкого сейсмолога задержали за сообщения, разжигающие ненависть
TGRT: Турецкого сейсмолога задержали из-за сообщений об изнасилованиях женщин
Профессора геофизики Стамбульского технического университета Ахмета Эрджана задержала полиция по подозрению в разжигании ненависти после сообщения в "Твиттере" об изнасилованиях женщин. Об этом сообщает телеканал TGRT.
По информации издания, Эрджан написал, что женщины в зоне землетрясений в первые два дня подверглись изнасилованиям из-за якобы позднего прибытия военных. На данный момент этой записи нет, но есть сообщения о поездке профессора в город Малатья, пострадавший от стихии.
"Эрджан задержан в Элязыге по указанию прокурора Малатьи в рамках расследования дела о разжигании ненависти", — информирует канал.
Лайф напоминает, первые сильные землетрясения произошли на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Подземные толчки ощутили в десяти провинциях республики и соседних странах, второй по количеству разрушений и жертв стала Сирия. На данный момент известно о более чем 44 тысячах погибших в Турции.
ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK