Турецкого сейсмолога задержали за сообщения, разжигающие ненависть

Профессора геофизики Стамбульского технического университета Ахмета Эрджана задержала полиция по подозрению в разжигании ненависти после сообщения в "Твиттере" об изнасилованиях женщин. Об этом сообщает телеканал TGRT.

По информации издания, Эрджан написал, что женщины в зоне землетрясений в первые два дня подверглись изнасилованиям из-за якобы позднего прибытия военных. На данный момент этой записи нет, но есть сообщения о поездке профессора в город Малатья, пострадавший от стихии.

"Эрджан задержан в Элязыге по указанию прокурора Малатьи в рамках расследования дела о разжигании ненависти", — информирует канал.