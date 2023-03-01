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28 февраля, 21:28

Турецкого сейсмолога задержали за сообщения, разжигающие ненависть

TGRT: Турецкого сейсмолога задержали из-за сообщений об изнасилованиях женщин

Профессора геофизики Стамбульского технического университета Ахмета Эрджана задержала полиция по подозрению в разжигании ненависти после сообщения в "Твиттере" об изнасилованиях женщин. Об этом сообщает телеканал TGRT.

По информации издания, Эрджан написал, что женщины в зоне землетрясений в первые два дня подверглись изнасилованиям из-за якобы позднего прибытия военных. На данный момент этой записи нет, но есть сообщения о поездке профессора в город Малатья, пострадавший от стихии.

"Эрджан задержан в Элязыге по указанию прокурора Малатьи в рамках расследования дела о разжигании ненависти", информирует канал.

Череда сильных землетрясений дошла до города-миллионника в Турции

Череда сильных землетрясений дошла до города-миллионника в Турции

Лайф напоминает, первые сильные землетрясения произошли на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Подземные толчки ощутили в десяти провинциях республики и соседних странах, второй по количеству разрушений и жертв стала Сирия. На данный момент известно о более чем 44 тысячах погибших в Турции.

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ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK

Юлия Коновалова
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